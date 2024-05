Riapre il camping Maximum: "Pronto ad accogliere 90 camper"

Riapre il camping Maximum a Miramare, o almeno una parte. Da anni la zona è inutilizzata, fin da quando la vecchia gestione non ha più avuto modo di proseguire la propria storica attività. Stiamo parlando della proprietà oggi nelle mani di Valery Gergiev, il direttore d’orchestra russo che ha ereditato immobili e proprietà in Italia da parte di Yoko Nagae Ceschina. Tra queste c’è anche il camping Maximum. I tentativi di vendita negli ultimi anni non si sono concretizzati e l’area è rimasta inutilizzata, fino a oggi. A presentare la novità ci ha pensato in consiglio comunale l’assessore Roberta Frisoni in risposta all’interrogazione del consigliere Stefano Brunori sulle aree camper in città, ha spiegato che "c’è un progetto che sta avanzando all’ex camping Maximum di Miramare: è già stata depositata una scia per 90 piazzole per camper e roulotte, con capacità ricettiva di 306 persone".

Brunori aveva chiesto una panoramica sulle aree camper in città considerando che questo è un segmento sempre più importante nel mercato turistico. "Il consigliere Brunori - precisa l’assessore - ha portato l’esempio di Arezzo, città che nel periodo delle ultime festività invernali ha trovato vantaggi proprio dal turismo legato ai camperisti. La nostra città di contro ha una risorsa straordinaria, data dalla grande offerta di strutture ricettive che anche nel periodo invernale sono in grado di rispondere alla domanda di turismo, garantendo accoglienza e dunque indotto. Ciò non toglie che Rimini quale città inclusiva debba essere aperta ad ogni tipo di turismo". Ed eco le novità per i camperisti a Rimini. I parcheggi pubblici adibiti anche per la sosta di autobus e camper sono il parcheggio Chiabrera e il Foglino che si trova a Torre Pedrera, attivo dal primo giorno di giugno al 15 settembre, e in gestione al comitato turistico di Viserbella. Sul fronte delle aree private c’è il Camper Nautica alla darsena di Rimini e sono in corso interventi al campeggio di Viserba del Club del Sole. "Confermo anche un altro segnale positivo. I nostri uffici stanno registrando diversi interessamenti rispetto alla possibilità di attrezzare aree soste camper in prossimità di lungomari, soprattutto a nord, o in corrispondenza degli assi viari principali".

Andrea Oliva