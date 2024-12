Riccione Christmas Sea: la ruota panoramica e nuove attrazioni natalizie

Svetta in mezzo piazzale Roma, raggiungendo in altezza i 50 metri la maestosa ruota panoramica baricentro del Riccione Christmas Sea, che per due mesi offrirà suggestive atmosfere natalizie. Se ne parla sull’inserto Vivere Riccione che domani sarà in edicola con il Resto del Carlino.

La giostra gira nel posto per il quale era stata pensata e realizzata dodici anni fa. Poi le polemiche di una parte degli operatori, la rinuncia e il trasferimento a Rimini, città che ne ha fatto un suo ambizioso simbolo. Nella parentesi invernale anche quest’anno doveva andare altrove, ma il suo patron, Massimo De Carlo, ha preferito portarla a Riccione, città alla quale è fortemente legato e per la quale sta progettando un’altra grande attrazione, nella speranza che come accade sempre per ogni novità e situazione, non si scatenino altre polemiche.

La ruota intanto ha preso il volo è ed è diventata punto di riferimento del villaggio natalizio che quest’anno gode di un’altra inedita attrazione, la pista per pattinare su ghiaccio che partendo dalla tensostruttura all’ombra della ruota panoramica si estende sul lungomare fin oltre villa Mussolini. Immancabile la tappa, come pure il selfie sotto il gigantesco albero di Natale, sul ponte di viale Dante, o davanti al presepe galleggiante sulla Saviolina.

Sempre su questo numero di Vivere Riccione si parla del riccionese Bertino Benzi, ex bancario, e del suo genio artistico che nel tempo lo ha portato a creare diversi presepi meccanici, il più grande occupa un intero garage e anche quest’anno resterà aperto al pubblico gratuitamente nella sua casa di viale Lavello, 5.

Vivere Riccione riserva spazio pure al fumettista Niccolò Tonelli, ideatore di Fumetti futuri che da anni a Riccione propone mostre e tiene corsi di fumetto per ragazzi. Non mancano le news del palacongressi. Si torna poi a parlare delle ultime news in programma al palacongressi.