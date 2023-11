Riccione-Misano, auspico un collegamento ciclo-pedonale sulla statale per i due Comuni

Dopo l’inizio dei lavori per la ciclabile su viale Torino a Riccione, collegando il lungomare Riccione-Misano e togliendo gli stalli di parcheggio pericolosi per la visibilità a chi deve attraversare sulle striscie pedonali, auspichiamo altrettanto collegamento ciclo-pedonale sulla statale nel collegare i due comuni. Spesso, in primavera e in estate, vado a prendere i nipotini alla scuola materna di Misano, nonni riccionesi, all’andata faccio la statale Adriatica ed al ritorno con i nipotini facciamo il lungomare per poter transitare sulla ciclabile in sicurezza.

f. padellaro