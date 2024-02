Rifiuti, controlli sulla raccolta differenziata. Un bollino giallo segnala gli errori ai cittadini

Sbagli nel differenziare i rifiuti? Da domani l’immondizia dei cittadini misanesi verrà bollata con un adesivo giallo con sopra una X. Su contenitori e sacchetti con anomalie nella pratica della raccolta differenziata saranno apposti dei ‘bollini gialli’ per avvisare il cittadino che deve apportare modifiche sul proprio conferimento. L’operatore applicherà un bollino giallo adesivo per ‘errato conferimento’ sul manico del bidoncino oppure al sacchetto esposto impropriamente. Il rifiuto erroneamente preparato non verrà ritirato dagli addetti di Hera. Dovrà essere il cittadino a ripetere l’operazione, rispettando le regole. "Iniziamo sul territorio a monte della ferrovia ed entro la Statale – spiega l’assessore Nicola Schivardi – per correggere i conferimenti che generano difficoltà nella gestione dei rifiuti. Affinché la filiera virtuosa arrivi a buon fine è necessaria una gestione corretta". L’attività di raccolta rifiuti porta a porta vedrà la verifica da parte dell’operatore Hera.