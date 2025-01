Rifugio letterario: ultime due date

Un Rifugio letterario in biblioteca. Lunedì e martedì si chiude il ciclo per il gruppo di lettori adolescenti del ‘Rifugio teen’ e per il ‘Rifugio letterario’, esperienze che hanno coinvolto un folto numero di appassionati di libri. Lunedì alle 17.30 nella biblioteca di Riccione l’appuntamento per i ragazzi è dedicato ai romanzi che narrano storie vere. Il martedì alle 21 si parlerà di due autori italiani: Chiara Gamberale e Diego De Silva con i loro romanzi ‘Dimmi di te’ e ‘I titoli di coda di una vita insieme’.