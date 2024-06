Rimini, i biancorossi tornano in città. Prima corsa tra 15 giorni al ’Neri’

Tornano i nostri. Il mercato estivo deve ancora ufficialmente aprire i battenti, ma è già arrivato il momento di mettersi in moto per il Rimini di mister Buscè. I primi giocatori biancorossi si rivedranno in riviera a partire dalla prossima settimana. Infatti, da venerdì 5 luglio e fino a venerdì 12, per i giocatori del club di Piazzale del Popolo sono in programma le visite mediche e i test funzionali. Che capitan Colombi e compagni, a scaglioni, effettuarenno nella struttura ospedaliera Sol et Salus con i macchinari del centro Move Different. Il giorno successivo, quindi sabato 13, è in programma la prima seduta di allenamento al ’Romeo Neri’, prima vera occasione per dare una sbirciatina ai biancorossi. Nei giorni successivi doppie sedute, tanto per partire subito spingendo sull’acceleratore, fino al 16 luglio. Quel giorno, poi, la truppa riminese partirà per il ritiro. Che, come noto, verrà svolto in due diverse location, entrambe nelle Marche. La squadra sarà ospite dell’hotel Il Daino di Frontone fino al 27 luglio. Dal 28 luglio al 3 agosto alloggerà invece all’hotel Anna di Carpegna per la seconda parte del ritiro, prima di fare rientro a Rimini. Quindi, ricapitolando, prima di quella data alla dirigenza riminese spetterà una mole di lavoro non da poco.

E’ evidente che non tutte le operazioni di mercato si concentreranno nei quindici giorni, da oggi al 13 luglio, che segneranno il via ai lavori sul campo. Ma è altrettanto evidente che il compito della dirigenza è quello di consegnare nelle mani di mister Buscè una rosa che sia almeno una vicina parente di quella che poi a fine agosto darà il via al campionato. E si è certi da questo punto di vista che la presidente Di Salvo e i suoi abbiano imparato dalla lezione ricevuta la passata stagione. Tutto, per il momento gira attorno a Claudio Morra e Davide Lamesta. Perché se i due bomber dovessero entrambi partire, il mercato estivo del Rimini prenderebbe chiaramente una piega diverse. Non inaspettata.

Perché è evidente da mesi ormai che i due attaccanti piemontesi sarebbero stati al centro delle trattative estive, dopo i numeri messi insieme la scorsa stagione. Il Benevento si è messo in prima fila puntando non a uno solo dei due, ma alla ’coppia’. E questo inizialmente ha spiazzato il Rimini che ora cerca da una parte di limitare i danni e dall’altra di riorganizzare il proprio futuro. Che la dirigenza di Piazzale del Popolo vorrebbe ambizioso.