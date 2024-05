Rimini, i tifosi ci credono. Pronto un altro esodo

Erano più di 350 martedì sera a Gubbio. E ora c’è da scommettere che saranno pronti a raddoppiare i tifosi del Rimini. Perché domani a Perugia la posta in palio sarà doppia nel secondo turno dei playoff e i tifosi biancorossi vogliono esserci. Come del resto ci sono sempre stati in questa stagione. Nonostante lontano da casa la squadra di Troise non abbia mai regalato troppe gioie al proprio popolo. Ma quella di Gubbio è stata una festa che è rimasta nel cuore dei riminesi. Così, già da giorni si sta organizzando la seconda trasferta in Umbria nel giro di pochi giorni. Il Collettivo riminese si sta organizzando per il viaggio in pullman. Partenza domani pomeriggio, alle 16, da Piazzale del Popolo (il match avrà inizio alle 20.30). Il costo del viaggio è di 20 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Alfredo (347-8836166) e Ivan (335-5711536). Da ieri, e fino a questa sera alle 19, si possono acquistare i biglietti d’ingresso allo stadio ’Curi’ in prevendita. Il settore riservato agli ospiti è la Curva Sud. Di fatto, l’unico settore a disposizione dei riminesi considerando che l’acquisto in tutte le altre zone dello stadio è vietato ai residenti nella provincia di Rimini. E il giorno del match, quindi domani, per i tifosi biancorossi i botteghini resteranno tassativamente chiusi. La prevendita è attiva sul circuito Ticketone e dai rivenditori autorizzati. A Rimini è possibile acquistarli alla Tabaccheria Pruccoli. Il costo del biglietto è di 14 euro più 1,83 di prevendita.

Dal campo. Cercando di non annusare troppo l’entusiasmo che viaggia veloce in città, capitan Colombi e compagni continuano ad allenarsi sul campo. Qualche buona notizia arriva dall’infermeria considerando che Gigli è tornato a correre con i compagni e presumibilmente sarà a disposizione per la gara contro il Perugia. Niente da fare, invece, per Pietrangeli che continua a svolgere un lavoro differenziato e resta quindi out.

Arbitro. Alberto Ruben Arena di Torre del Greco è il fischietto che è stato designato a dirigere il match di domani. Insieme a lui al ’Curi’ ci saranno gli assistenti Fabio Catani di Fermo e Stefano Franco di Padova. Quarto uomo

Abdoulaye Diop di Treviglio.