Rimini Marathon e partita con la Reggiana: fine settimana a rischio paralisi

Rimini Marathon 2023: attenzione ai disagi per il traffico

Rimini, 24 marzo 2023 – Sarà un weekend da bollino nero a Rimini. Non soltanto perché tra sabato e domenica la città ospiterà 1.800 tifosi reggiani che faranno rotta sul ‘Romeo Neri’ per l’attesissima partita con i biancorossi e un centinaio di supporter della Pistoiese per il match di basket al ‘Palaflaminio’ con la Rbr. All’afflusso massiccio di ultrà si aggiungono infatti possibili criticità legate ai non pochi cantieri sparsi per il territorio, che potrebbero rendere ostica la gestione del traffico. Ciliegina sulla torta: la Rimini Marathon, con un fiume di podisti che a partire dalle 9.30 di domenica (lo start è all’Arco d’Augusto) si riverserà sul lungomare. Una situazione potenzialmente esplosiva, che viene però monitorata attentamente da Prefettura, Questura e dall’amministrazione comunale.

I riminesi hanno già avuto un primo assaggio del fine settimana con l’arrivo in città di un migliaio di tifosi nordirlandesi, che in previsione della partita di qualificazione ad Euro 2024 con la nazionale di San Marino (disputata ieri sera) per due giorni hanno affollato gli alberghi e i locali della zona mare, tra cori, canti, striscioni, bandiere verdi e gli immancabili fiumi di birra. Una piccola festa per gli ultrà dell’Irlanda del Nord, alcuni dei quali hanno approfittato del match contro i titani per concedersi qualche giorno di vacanza. Sbrigata questa pratica, le forze dell’ordine riminesi si preparano ad accogliere i tifosi della Reggiana. Il fischio d’inizio è previsto alle 17.30 di domani. Tutto esaurito in curva ovest: la formazione di Reggio Emilia è prima in classifica e questo rende l’incontro con il Rimini particolarmente sentito.

Alcuni tifosi arriveranno in macchina, altri in autobus o treno. Ad attenderli un centinaio di divise, tra carabinieri e polizia, che li scorteranno fino al ‘Romeo Neri’. Sarà prevista la chiusura di alcune strade, specialmente nella zona attorno allo stadio e in altre parti della città (incluso un tratto di Statale) per consentire l’attraversamento della carovana dei tifosi reggiani. Il consiglio, per tutti coloro che volessero mettersi al volante domani pomeriggio, è di evitare i parcheggi e le strade che si concentrano a ridosso dello stadio, prestando attenzione anche alle modifiche della viabilità.

Stesso discorso domenica, in occasione della Rimini Marathon. La sospensione temporanea della circolazione riguarda tutto il percorso, con i primi arrivi all’Arco d’Augusto previsti intorno alle 11.30, e la circolazione che sarà riaperta dopo il transito dei podisti. Le strade del circuito a mare della ferrovia saranno chiuse indicativamente fino alle 11.30, mentre tutto il comparto del Parco del Mare, area piazzale Boscovich e Destra del Pporto e Corso d’Augusto fino al termine della manifestazione. Per chi deciderà di spostarsi in auto per raggiungere la zona sud della città, il suggerimento è di utilizzare l’asse della Statale 16 e poi i viali di penetrazione verso il centro e il mare. Per chi invece proviene da nord, è possibile in alternativa raggiungere da via Coletti il ponte della Resistenza, che resterà aperto per poter permettere un ulteriore collegamento nord-sud. L’evento attraverserà anche i territori di Riccione e Misano.