"Rimini merita più collegamenti"

"Questo è un buon inizio, soprattutto grazie all’hub di Londra per i collegamenti internazionali – dice Marina Lappi dell’hotel Life di Rimini – La prima parte di una lunga strada che una destinazione importante come Rimini non può che meritarsi. Bisogna partire dalle piccole cose ed è quello che l’aeroporto sta facendo. Poi ci sono le rotte legate a Ieg, quelle sono una grande soddisfazione. Soltanto nell’ultimo anno in hotel abbiamo avuto l’80 per cento di turisti stranieri: così tanti non si vedevano da decenni. Ora bisogna investire sempre di più su questo segmento: noi già lo stiamo facendo abbiamo una risposta più che positiva. La strada da percorrere è quella giusta".