"Risposta positiva del Comune"

"Quella della Ztl è una risposta positiva e soprattutto corretta da parte del comune – spiega Diego de Podestà, residente di borgo San Giuliano –. In centro e nelle zone vicine non c’è mai limite al traffico e all’inquinamento. Dove abito fino, fino a pochi anni fa c’erano automobilisti che sfrecciavano da tutte le parti, mettendo in pericolo i passanti e i bambini. Per questo fu isituita la Ztl, per attenuare il traffico. Però ora il problema è che non ci sono controlli per farla rispettare, per questo credo sia giusto posare varchi e telecamere. Poi il problema che resta è anche quello dei trenta accessi mensili extra per ogni nucleo famigliare che abita in centro. Il traffico diminuirà o rimarrà uguale?"