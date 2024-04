Paurosa rissa tra ragazze in viale Ceccarini: colpito uno chef, rischia un occhio

Riccione, 30 aprile 2024 – Preso a calci in testa mentre si trovava steso a terra: ora rischia di rimetterci un occhio. Protagonista della disavventura è un ragazzo di 26 anni di origine russa, di professione chef, coinvolto nella maxi rissa scoppiata nel cuore della notte in viale Ceccarini, a Riccione, all’esterno di un locale, dopo l’orario di chiusura.

Una zuffa che avrebbe coinvolto una ventina di persone, soprattutto donne, innescata – a quanto pare – da un diverbio tra due comitive di ragazze, russe le prime, italiane le seconde. I fatti – sui quali sono in corso indagini da parte dei carabinieri – risalgono al 18 aprile scorso. Due le denunce finite sul tavolo dei militari: la prima, per lesioni, è stata presentata dal 26enne ferito; la seconda invece, per violenza privata e danneggiamento, da un’amica del cuoco. Entrambi sono assistiti dall’avvocato Stefano Caroli.

Il parapiglia , stando alla ricostruzione degli autori delle denunce, è cominciato attorno alle 3.15 della notte. A quell’ora il locale aveva appena chiuso con gli ultimi clienti ritardatari che si erano diretti all’esterno. Ma a un certo punto, secondo quanto riferito ai carabinieri, tre giovani russe si sarebbero trovate coinvolte in una discussione molto accesa con un altro gruppetto, composto per lo più da ragazze italiane. La situazione è ben presto degenerata tanto che sarebbero cominciati a volare, oltre agli insulti, anche degli schiaffi.

Uno dei responsabili della security del locale sarebbe quindi intervenuto tentando inutilmente di dividere le due fazioni. La zuffa a quel punto si sarebbe spostata in una via laterale del ’salotto’, dove a dare man forte alle ragazze sarebbero arrivati i loro amici maschi, tra spintoni, schiaffi e forse anche qualche pugno. A intervenire anche lo chef 26enne, accorso per separare una delle amiche dalle rivali con la quale si stava ancora accapigliando.

Il cuoco , nella denuncia presentata ai carabinieri, ha raccontato di essere stato colpito da uno degli amici delle italiane, e di essere quindi finito a terra, dove sarebbe stato raggiunto da una serie di calci in testa. In qualche modo, sarebbe riuscito ad alzarsi, dirigendosi alla macchina parcheggiata non lontano da lì. Gli amici lo hanno poi accompagnato in pronto soccorso, dal quale è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni.

A destare preoccupazione sono state però le condizioni del suo occhio, che si sarebbero ulteriormente aggravate nel corso degli ultimi giorni, tanto che il 26enne rischia ora di perdere l’uso della vista. La sua amica, a supporto del racconto reso ai carabinieri, ha presentato anche foto e video realizzati con il cellulare: documenti che sono ora al vaglio degli inquirenti che si stanno occupando di far luce sulla vicenda.