San Clemente approva il bilancio:: "Imposte invariate"

E’ stato approvato a fine dicembre il bilancio di previsione 2024 del Comune di San Clemente. Nel bilancio 2024-2026 sono previsti investimenti sul territorio per oltre 5 milioni e mezzo di euro: circa 3 milioni nel 2024; più di 2 milioni nel 2025 e 350mila euro nel 2026. "Tra i dati significativi ricordiamo la percentuale d’indebitamento, riferita agli investimenti – spiega l’assessore al Bilancio Christian D’Andrea (in foto) – è tra le più basse della provincia e si attesta al di sotto del 5%, ovvero nella misura del 4,4%. Nessun aumento delle imposte e nessun aumento dei servizi a domanda individuale: nessun aumento viene altresì previsto per l’addizionale comunale. Come non vi sarà alcun incremento dell’ IMU". La sindaca Mirna Cecchini ribadisce: "Si tratta di misure con un peso specifico importante sulle casse dell’ente locale. I piccoli Comuni sono ogni giorno alle prese con nuovi oneri da affrontare e lo scenario economico-sociale degli ultimi anni ha richiesto ingenti sforzi, specie sotto il profilo finanziario, per dare risposte immediate alle urgenze dettate dalle emergenze interne e internazionali". In merito alla variazione di bilancio 2023 avvenuta nel corso dell’ultimo consiglio comunale, l’Amministrazione ha previsto le risorse per l’acquisizione dell’area da destinare a parcheggio a Sant’Andrea in Casale al posto dell’ex distributore di benzina.

lu.pi.