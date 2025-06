Rimini: iscrizione completata, caccia all'allenatore e rinforzi per la rosa

Iscrizione, allenatore e rosa da completare. Sarà un mese intenso, quello che porterà all’inizio della preparazione per il Rimini. Oggi il primo step con il via libera all’iscrizione che arriverà dalla Covisoc. In Piazzale del Popolo non si avvertono particolari preoccupazione, ma è chiaro che il verdetto della commissione di controllo della serie C darà ancora maggiore tranquillità, dopo i bollenti spiriti dei giorni scorsi.

Poi i fari saranno tutti puntati sul nuovo allenatore che i biancorossi stanno cercando ormai da settimane. Colloqui, profili da studiare e accordi economici da limare. L’impressione è che sarà la prossima la settimana decisiva. Tra rifiuti, corteggiamenti e mister che si fanno avanti. Detto che sarà impossibile arrivare al primo della lista (Chiappella ex Giana Erminio è destinato alla Virtus Entella in serie B), con il passare dei giorni la lista di tecnici stilata dai dirigenti biancorossi si è decisamente assotigliata.

L’ex Santarcangelo, Daniele Galloppa resta alla Primavera della Fiorentina, Di Donato resta al Team Altamura e Gorgone sembra ancora intenzionato ad aspettare una chiamata dalla serie B. In lizza ci resta Leandro Greco, ma anche all’allenatore della Primavera del Frosinone non sembra facile arrivare. A lui si sono interessate Cagliari e Roma per le proprie formazioni Primavera. Ma Greco resta in attesa se ci possa essere una possibilità di restare a Frosinone, magari sedendo sulla panchina della prima squadra.

Insomma, sono molti i sondaggi che hanno portato a un nulla di fatto negli ultimi giorni considerando che anche Bertotto, ex Giuliano, è corteggiato dalla Reggiana. In casa Rimini si prova a stringere i tempi anche perchè poi a catalizzare l’attenzione sarà il mercato dei giocatori. Con un duplice obiettivo: quello di tenersi stretti i pezzi pregiati della rosa e aggiungere giocatori di qualità. I biancorossi nelle ultime ore hanno messo gli occhi sul giovane centrocampista Noah Mutanda. Classe 2005, originario di Duderstadt, in Germania, è di proprietà dell’Avellino. Otto presenze e un gol per lui nella stagione che si è appena conclusa e che ha portato i campani in serie B.