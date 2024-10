Sant’Andrea e San Gaudenzo, le feste animano strade e piazze

Fin dal pomeriggio di oggi partono i festeggiamenti al borgo Sant’Andrea per la XII edizione della festa che cade per San Gaudenzo. Oggi e domani le strade del borgo si animeranno con eventi per tutta la famiglia, spettacoli dal vivo, mercatino, incontri culturali, gastronomia, iniziative per bambini, senza dimenticare la solidarietà. Curata dalle Acli provinciali e dalla parrocchia di San Gaudenzo. Gli spettacoli dal vivo si svolgono sui palchi di piazza Mazzini e di via Melozzo da Forlì, a cui si aggiungono le esibizioni degli artisti di strada e le performance itineranti. Ogni sera un concerto con Filippo Malatesta, Nashville & Backbones, i Moka Club, Il Diavolo & l’Acqua Santa. Mostre e piccoli eventi saranno ospitati nei cortili privati di via Saffi. Ci saranno anche i cori alpini (oggi alle 19,30), celebrando il 90esimo anniversario dalla fondazione del gruppo Alpini riminese. Per i bambini ci saranno marionette e burattini, spettacoli di giocoleria e micromagia, clown e bolle di sapone giganti, i giochi del passato e la fattoria degli animali. Alla sera sui muri del borgo saranno proiettate le immagini della Rimini sparita del secolo scorso e le illustrazioni di Samuele Grassi.

Il gran finale avverrà lunedì, nel giorno del patrono. Come di consueto in piazza Cavour si svolgerà la tradizionale tombola di San Gaudenzo, giunta alla sua 67esima edizione, per trascorrere un pomeriggio di festa e di beneficenza a favore di progetti della Croce rossa italiana, comitato provinciale di Rimini. L’iniziativa prevede la partecipazione della Banda Città di Rimini che si esibirà dalle 15, mentre l’inizio dell’estrazione dei numeri della tombola è previsto per le 16.30. Quest’anno verrà allestita anche una mostra fotografica sul centro cittadino di Rimini e sulle passate edizioni della tombola, in collaborazione con RiminiSparita.