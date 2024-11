Santo Amato, un decennio dalla canonizzazione. Domani la funzione celebrata dal vescovo Anselmi

Saludecio è pronta a celebrare il decimo anno della canonizzazione di Amato Ronconi,primo santo della Diocesi di Rimini, che 10 anni fa il 23 novembre 2014 avvenne in Piazza San Pietro con Papa Francesco. "Amato è stato un francescano che si è speso tutto per Dio e per la sua gente, soprattutto per i poveri, gli abbandonati e gli ammalati per i quali ha costruito un Hospitale, che è oggi una casa di riposo – spiega l’amministrazione comunale – Amato è patrono e protettore del Comune di Saludecio e della Valconca ed è una figura emblematica anche per la società attuale. Ma è stato soprattutto un uomo a cui Dio ha allargato lo sguardo e un agricoltore che si è messo in viaggio più volte per tornare a lavorare la terra della sua comunità con maggiore sollecitudine e coraggio, a vantaggio dei più bisognosi. La manifestazione comprende tre date 22, 23 e 24 novembre con una ricca proposta culturale, costruita attorno alla funzione religiosa che sarà presieduta sabato 23, alle 18, dall’arcivescovo di Rimini Nicolò Anselmi".

Diocesi e provincia, parrocchia e amministrazione comunale sono unite negli intenti nel promuovere il culto e la spiritualità di un Santo ancora poco conosciuto. "Questa condivisione credo sia il primo segno della presenza viva di Sant’Amato – afferma l’assessore alla Cultura Katja Del Baldo – siamo grati alla Curia per potere diffondere la figura del Santo, anche dal 18 al 29 novembre, con un’interessante mostra nella nostra chiesa cattedrale". L’evento si intitola "Santo Amato pellegrino di speranza", proprio per lanciare un ponte verso l’imminente giubileo e per promuovere il turismo religioso anche al di fuori del confine diocesano. Saranno inoltre aperti a Saludecio in questi giorni la Chiesa dei Gerolomini e il Museo di Arte Sacra. Venerdì 22 novembre in tarda serata si esibirà nella sala polivalente della Biblioteca "Modesti" il mezzosoprano Daniela Bertozzi che interpreterà l’Inno al Santo Amato. Mentre sabato nella Chiesa di San Biagio alle ore 21 verrà messa in scena l’opera lirica "I Dimenticati".

lu.pi.