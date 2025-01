Tragedia di Capodanno a Villa Verucchio: i fatti e l'encomio al carabiniere proposto da Meloni

La notte di Capodanno a Villa Verucchio si è trasformata in un incubo. Un giovane egiziano, Muhammad Sitta, in preda ad un raptus di follia, ha accoltellato quattro persone durante i festeggiamenti, seminando il panico tra la folla. Di fronte a una situazione di grave pericolo, un carabiniere, il maresciallo Luciano Masini, è intervenuto sparando all'aggressore, che è deceduto sul colpo. La vicenda ha scatenato un acceso dibattito sulla legittima difesa e sul delicato equilibrio tra il diritto alla vita e la necessità di proteggere l'incolumità pubblica. Mentre le indagini proseguono per chiarire i motivi del gesto dell'aggressore e le dinamiche dell'intervento del carabiniere, la premier Meloni propone l'encomio e la comunità di Villa Verucchio cerca di riprendersi da questa tragica notte.