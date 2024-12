"Sconti speciali per i primi clienti"

Capodanno da tutto esaurito al Bounty. "Abbiamo riempito i posti disponibili - commenta il titolare Giuliano Lanzetti - Come da qualche anno a questa parte, abbiamo deciso di puntare sulla formula del cenone abbinato a tanto divertimento con spettacoli, giochi e animazione per scaldare il pubblico e accompagnare l’attesa della mezzanotte. Un format che ha riscosso un buon successo, grazie a una capillare campagna di marketing e agli sconti speciali per le prime prenotazioni, tant’è che abbiamo registrato il tutto esaurito nel giro di poco". Al Bounty però non si brinderà solo a San Silvestro. "Rispetto allo scorso, abbiamo scelto di rimanere aperti anche a pranzo, sia il 31 dicembre che l’1 gennaio per accontentare diverse fasce di pubblico".