Sedia rossa sui bus per dire no alla violenza

Start Romagna anche quest’anno festeggia le donne e dà il suo contributo alla lotta alla violenza di genere. Lunedì prossimo, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, tutte le donne viaggeranno gratis sui mezzi del trasporto pubblico romagnolo. Un’iniziativa altamente simbolica che sfrutta i mezzi Start, luogo di incontro di milioni di persone ogni anno, come veicolo per diffondere un messaggio fondamentale. Sulle sedute di ogni autobus saranno posizionati volantini in cui campeggerà la frase ‘Questo posto deve parlare di te e per te. Donna vittima di violenza’ ed il numero di telefono gratuito che raccoglie le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.

Ma l’attenzione su questi temi va mantenuta alta anche durante tutto l’anno e per questo l’azienda ha deciso, già da qualche mese, di dotare i nuovi mezzi che entrano in servizio di un sedile rosso, il colore che simboleggia il contrasto alla violenza di genere. Attualmente la seduta rossa è presente sui veicoli elettrici in servizio nei bacini di Rimini e Ravenna, ma nei prossimi mesi arriveranno altri 45 autobus che saranno dotati di questo sedile speciale. Anche al proprio interno l’azienda Start Romagna è promotrice di iniziative che ispirino rispetto e sensibilità verso il prossimo, in particolare le donne. Lavora su questo il ‘Comitato inclusione’ appositamente creato all’interno dell’azienda per diffondere capacità di ascolto e sensibilizzare il personale su temi etici e sociali.

