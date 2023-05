Segretari d’albergo e camerieri per l’estate

Segnaliamo qui alcuni annunci per lavoratori stagionali pubblicati dal Centro per l’impiego di Rimini nella sezione ‘Offerte di lavoro stagionale’ del portale ‘Lavoro per te’. Per tutti il periodo di lavoro è da fine maggioinizio giugno fino, indicativamente, metà settembre. L’hotel Bridge cerca un cameriere sala da occupare in orario mattutino (dalle 7 alle 11). Per candidarsi: hotel Bridge, viale Regina Elena 117, Rimini, mail [email protected] - telefono 0541.389455.

Anche l’hotel Susanna ha bisogno di un cameriere di sala, in questo caso con orario a tempo pieno. Per candidarsi: hotel Susanna, via Botteghi 3, Viserba, mail [email protected] - telefono. 0541.732305.

All’hotel Bellariva Feeling serve un segretario d’albergo con esperienza di almeno un anno e buona conoscenza della lingua inglese. L’orario di lavoro previsto va dalle 15 alle 22.30. Per candidarsi: hotel Bellariva Feeling, via Santa Teresa 10, Rimini, mail [email protected] - telefono 0541.715600.