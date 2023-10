Seimila si scatenano in piazza ballando con ’Discoborgo’

Seimila persone, forse anche di più. Il centro storico di Santarcangelo gremito sabato sera per la nuova edizione di Discoborgo, l’evento organizzato dai locali con musica, deejay, aperitivi fino a tardi. Nonostante l’afflusso, non si sono verificati problemi di ordine pubblico. Tutto è filiato liscio, anche grazie alla presenza di forze dell’ordine e della vigilanza privata ’ingaggiata’ per l’evento. Ultimi balli fino alle 23, poi la musica è stata spenta. C’è stata qualche protesta per il volume, molto alto. Ripulite in tempi rapidi le piazze e le vie del centro storico: i lavori sono stati effettuati dai gestori dei locali insieme a un’azienda specializzata. In tanti hanno chiesto di rifare al più presto Discoborgo. Ma per il momento l’idea è di fare solo due eventi all’anno, in autunno e in primavera.