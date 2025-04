Sempre più nonni al ’Franchini’ tra balli, gite e corsi anti-truffa

Sempre più anziani iscritti, sempre più attività. Numeri in crescita per il centro sociale ’Franchini’ di Santarcangelo, che è arrivato a oltre 450 iscritti, contro i 350 del 2022 e i 423 del 2023. Crescita testimoniata anche dai partecipanti alle numerose attività del centro: dalle serate con con cena e balli organizzate almeno una volta al mese (due durante l’estate), che viaggiano alla media di 120 presenti, a quelle dedicate alle tombole e al burraco (dai 70 ai 50 partecipanti). L’anno scorso l’iniziativa Anziani al mare (foto) ha coinvolte 95 persone, mentre sono stati 300 gli anziani che hanno partecipato alle varie gite e quasi 200 ai corsi di ginnastica dolce. Grande partecipazione anche agli incontri che sono stati organizzati con le forze dell’ordine, per dare consigli agli anziani su come difendersi dalle truffe, che purtroppo sono sempre più diffuse anche a Santarcangelo.