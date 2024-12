"Servono più rotte non solo in estate"

"Rispetto alla situazione dell’aeroporto degli ultimi anni siamo soddisfatti – spiega Ivan Neri dell’hotel Atlantic di Bellaria – Attendiamo ora tutti i dettagli dei voli su frequenza e orari. Non sono ancora chiari per noi operatori, figuriamoci per i nostri clienti".

Detto questo, "i voli per le grandi capitali europee sicuramente aiutano un grande segmento di clientela – riprende Neri – Adesso quello che serve alla Riviera è il consolidamento per queste tratte, che dovranno essere garantite per lunghi periodi. Le potenzialità ci sono senza dubbio, manca il consolidamento dello scalo. Ma siamo solo all’inizio".