"Servono più vigili. E via Carducci va rifatta"

La presenza costante di pattugllie di vigil, ogni giorno, per controllare traffico e bici. Ma anche arredi nuovi, così come la richiesta di sistemare finalmente via Carducci con marciapiedi, asfalti, illuminazione, anche nelle traverse. Tante le richieste presentate ieri sera al Palazzo del turismo dal comitato ’Mare nord’ di Cattolica, nel faccia a faccia promosso dall’amministrazione comunale con i comitati e i quartieri del centro e della zona mare. Quella al Palazzo del turismo è stata l’ultima tappa di ’Quartieri in comune’, la serie di incontri avviata dal Comune con i cittadini. I residenti del comitato della zona mare nord si sono presentati con un lungo elenco di richieste piuttosto importanti.

"La zona mare non va dimenticata – premette Alberta Molari, presidente del comitato – a partire da via Carducci, una strada che va completamente rifatta e messa in sicurezza in termini di arredi, asfalti, marciapiedi e illuminazione. Parliamo di una delle principali arterie del quartiere turistico, che non può più essere lasciata indietro. E nei suoi pressi anche le vie traverse, verso le vie Dante e Del Prete, dove mancano i marciapiedi e le aree in sicurezza per passeggini e disabili". Ma non finisce qui: "Continua a preoccuparci la pista ciclabile di via Del Prete – prosegue la Molari – Potrebbe essere almeno segnalata meglio, colorandola completamente, come avviene per le piste ciclabili in altri comuni della costa. Quella pista ciclabile è pericolosa e le auto o le moto non la rispettano". Ma i cittadini chiedono un pattugliamento più costante dell’intera zona da parte della polizia municipale: "In estate così come in inverno serve una presenza più costante dei nostri agenti – continua la Molari – Chiediamo più controlli, in particolare su scooter e moto che sfrecciano pericolosamente e rumorosamente a tutte le ore, senza rispettare i divieti ed in particolare i limiti di velocità. I rumori di marmitte e motori disturbano la quiete pubblica. E il viavai delle moto rappresenta un pericolo. Se si considera, poi, che essendo impraticabili i marciapiedi, molti anziani o famiglie con bambini sono costretti a camminare nel mezzo della carreggiata, si capiscono bene tutte le nostre preoccupazioni". Temi dibattuti ieri sera e sui quali, nei prossimi mesi, si attendono interventi. Soprattutto per quanto riguarda gli arredi di via Carducci, che per il comitato rappresenta una delle priorità di Cattolica.

Luca Pizzagalli