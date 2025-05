Solidarietà a tutto gas. Donati 10mila euro grazie al Motor fest

Il rombo dei motori spinge l’acquisto di due macchinari per il reparto di cardiologia dell’ospedale Ceccarini. Ieri in municipio, l’amministrazione ha accolto gli organizzatori di Riccione Motor Fest per la consegna ufficiale dei 10mila euro ricavati dalle donazioni raccolte nei giorni dell’evento, tenutosi il 15 e 16 marzo. A donare il simbolico assegno con il ricavato della festa sono stati gli organizzatori: Cosmo Drift Team in collaborazione con Acsi Motorsport, Area51 Racing Team e Inner Wheel Club Riccione-Valconca.