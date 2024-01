Solo 871 nati a Rimini: calo record. Ma la popolazione non diminuisce

Mai così pochi bambini nati a Rimini. Il 2023 consegna purtroppo l’ennesimo record negativo. Non si ferma la crisi delle culle, che già nel 2021 aveva toccato il primato negativo. Battuto, ampiamente, da quello dello scorso anno. Nel 2023 sono nati solo 871 bimbi, 85 in meno rispetto al 2022, con un calo che sfiora il 10 per cento. Tra i nuovi nati a Rimini 449 sono maschi (38 in meno del 2022), che battono le femmine (422, 47 in meno). Se si guarda più indietro nel tempo, dal 1935 in poi solo quattro volte i nuovi nati a Rimini sono scesi sotto quota mille: la prima nel 1987 (furono 963), e poi sempre dal 2021 all’anno scorso. Ma almeno nel 2022, pur restando sotto quota mille, si era registrato un piccolo aumento delle nascite. Nel 2023 un nuovo calo. Rimini non fa eccezione: praticamente va così in tutta Italia. Si tratta di quel che viene definito inverno demografico, con un saldo naturale ampiamente negativo tra i nati e i morti. Da notare che a Rimini i nuovi nati con cittadinanza straniera nel 2023 sono stati 167: in pratica 2 bambini su 10.

Se le nascite continuano a calare, la buona notizia è che l’anno scorso sono diminuiti i decessi. Dopo i numeri elevati che si erano registrati negli ultimi anni, a causa della pandemia, nel 2023 i morti a Rimini sono stati 1.593, 191 in meno rispetto al 2022. Dati che riportano il numero dei decessi ai livelli del 2019, quando i morti furono 1.596. Nel 2020 – vale la pena ricordarlo – i morti furono 1.951, l’anno dopo 1.714, nel 2022 furono 1.784.

Nonostante il saldo naturale fortemente negativo, la popolazione a Rimini nel 2023 è cresciuta, seppur di poco. Al 31 dicembre si contavano 150.423 abitanti, 118 in più rispetto all’anno precedente. Un risultato che "si deve principalmente – osserva l’assessore Anna Montini – al forte calo dei decessi e alla dinamica positiva dei flussi migratori". La popolazione aumenta (di poco), ma invecchia sempre di più. Sono 37.358 i residenti con oltre 65 anni, il 24% del totale. Mentre i giovani fino a 14 anni risultano 17.655, praticamente la metà degli under 65. In città aumentano ancora gli ultracentenari: sono 65 (erano 55 nel 2022), di cui 52 donne e 13 uomini. La più longeva è Ida Borghesi, che ha più di 106 anni.

Manuel Spadazzi