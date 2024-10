Sos degrado, auto abbandonata in strada da un anno e mezzo

Fare la mappa della cattiva cura, se non proprio degrado, non è particolarmente complicato. Si potrebbe partire dal portocanale, lungo la cui passeggiata sono ancora in bella vista diversi grossi tronchi d’albero e rifiuti portati a valle dalla fiumana dell’Uso nel corso della burrasca di qualche settimana fa. Se poi ci si sposta in via Elios Mauro, a due passi dalla stazione e dall’Isola dei Platani, si può ammirare un autentico relitto. Non una barca stavola, ma una Volkswagen Golf semidistruttra, con lunotto posteriore spaccato, l’abitacolo ripieno di foglie e abitato da topi e rettili, tettuccio e cofano foderati di fogliame e rami. L’auto (o quel che ne resta) non è lì da due giorni: "dal giugno del 2023, un anno e mezzo fa", spiegano alcuni residenti. Più volte segnalata la situazione a chi di dovere. Sembra incredibile, ma - come hanno spiegato a più riprese dalla polizia municipale, che ha svolto diversi sopralluoghi - l’auto risulta tuttora assicurata, e pare non sia possibile rimuoverla. Ne... rimetterla in sesto. Degrado segnalato sui social anche sulla passeggiata del lungomare Raffaella Carrà.

"Ma è possibile che la gente sia così maleducata – tuona un residente testimone oculare, che posta anche delle foto – e senza un minimo di rispetto? E mi riferisco a due persone di una certa età. Anziché guardare il mare, la spiaggia, i colori del cielo e sentire il calore del sole nella tranquillità più assoluta. La cosa principale, assolutamente indispensabile e necessaria qual è? Strappare letteralmente un gran cespuglio di piante per portarselo a casa, rovinando cosi il lavoro di chi con cura cerca ogni anno di rendere più accogliente e carino il lungomare. Non so se fossero turisti o no, in ogni caso... vergogna!"