Spacciava Lsd e mefedrone: arrestato

Dal mefedrone, una sostanza eccitante, all’Lsd. Nuove e vecchie droghe nella scorta di uno spacciatore 40enne, arrestato l’altro ieri dagli agenti della polizia locale di Rimini. L’operazione ha avuto inizio a Miramare, dopo il fermo e l’identificazione di una persona, sorpresa in un parcheggio mentre consumava in endovena una particolare sostanza stupefacente, riconosciuta come mefedrone, droga chimica e psicoattiva dall’azione stimolante. Considerata la tipologia della sostanza e la particolare situazione, gli agenti in borghese della squadra giudiziaria hanno deciso di approfondire le indagini, concentrandosi sui potenziali venditori. Gli accertamenti hanno condotto gli agenti, alcune ore dopo, in un appartamento del centro. Gli agenti hanno trovato 142,50 grammi di mefedrone nascosti nella cucina e nella camera da letto. Inoltre, sono state trovate 10 compresse di Lsd.