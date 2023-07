Spiaggia e case investite dal nubifragio

A Bellaria Igea Marina la burrasca di due notti fa ha portato pioggia, grandine e parecchi problemi. Tante, infatti, le segnalazioni dei bagnini nella mattinata di ieri. All’alba, aprendo gli ombrelloni, gli operatori hanno scoperto i danni causati dal maltempo della notte. I temporali hanno eroso alcuni zone di spiaggia, creando fossati piccoli ma potenzialmente pericolosi per chi passeggia sul lungomare. Più precisamente le criticità partono dal bagno 1 fino al bagno 44, ovvero nella zona nord della città. Il presidente della cooperativa bagnini di Bellaria, Paolo Rinaldini, fa il punto della situazione: "A causa delle forti precipitazioni, si sono creati solchi nella riva. Il ripristino delle aree avverrà in tempi molto brevi grazie all’intervento delle ruspe. Fin da subito ci siamo messi in contatto con una ditta del territorio. Anche l’amministrazione comunale di Bellaria si è già attivata per risolvere prontamente il problema".

Dallo stesso sindaco, Filippo Giorgetti, arrivano conferme e rassicurazioni: "La situazione è sotto controllo – dice - Sui rivoli che si sono venuti a creare sulla sabbia a seguito del violento acquazzone si stanno realizzando azioni di ripristino di tipo ordinario. In collaborazione con la cooperativa bagnini, per potenziare le azioni di ripristino dell’arenile

abbiamo già previsto un servizio quotidiano che attraverso un monitoraggio continuo, consentirà interventi di rifacimento dei dissesti sulla spiaggia".

Il maltempo ha portato qualche problema anche ai residenti bellariesi. Alcune segnalazioni di persone, che sorprese dalla bufera in sella alla bicicetta, poco prima di mezzanotte sono rimasti bloccati per la grande quantità di acqua piovuta dal cielo.

Tra i disagi vanno anche segnalati qeulli che hanno interessato alcuni camping della zona, puntualmente riportate in rete sui gruppi Facebook, con la cronaca notturna degli allagamenti delle tende.

Interessanti i dati relativi al fenomeno che ha investito Bellaria Igea Marina. Scondo Emilia-Romagna Meteo, nel giro di pochi minuti in città sono caduti circa 50 millilitri di acqua, numeri più alti in confronto a quelli segnalati a Rimini, dove le precipitazioni si sono fermate a 29 mm. E ancora al Family village Portomario di Igea Marina, il risveglio è stato segnato dal ritrovamento di numerosi detriti. Infine alcuni residenti che occupano il piano terra degli edifici hanno dovuto fare i conti con l’allagamenti delle loro abitazioni e degli scantinati.

Aldo Di Tommaso