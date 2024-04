Stabilimenti e alberghi a caccia di bagnini

A Rimini e Riccione sono diversi gli stabilimenti balneari in cerca di personale per l’estate. Al bagno 28A Belvedere di Rimini serve un collaboratore dall’1 giugno al 31 agosto: inviare mail all’indirizzo bagnofabio28arimini@inwind.it. Al Mastro Beach zona 41 di Riccione si cercano stagionali per il periodo dall’1 giugno al 30 settembre con orario di lavoro su turni: dalle 7 alle 9 e dalle 14 alle 19 oppure dalle 7 alle 12.30. Gli interessati possono mandare una mail a tentoni.silvia@libero.it.

Un bagnino con brevetto di salvataggio e con esperienza, invece, è richiesto all’hotel Fabius di Rivazzurra, a Rimini. L’albergo offre un contratto con assunzione dall’1 giugno al 15 settembre, l’orario di lavoro sarà dalle 8.30 alle 12.30. Per candidarsi mandare una mail all’indirizzo info@hotelfabius.com.