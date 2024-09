Staccoli, dolce riconoscimento dal Gambero rosso

In occasione del 25esimo anniversario della Guida Bar d’Italia del Gambero Rosso, Staccoli Caffè di Cattolica si riconferma tra le eccellenze nazionali. Giovedì, al teatro Manzoni di Milano, il locale cattolichino ha nuovamente ottenuto il prestigioso riconoscimento di ‘Tre chicchi e tre tazzine’, segno di qualità ineguagliabile nel panorama della caffetteria italiana. Questo traguardo è stato accolto con entusiasmo da Paolo Staccoli, che ha commentato: "Il premio non è solo una gratificazione per i risultati ottenuti, ma uno stimolo a continuare a crescere e innovare". Un’affermazione che racchiude l’essenza del successo di Staccoli Caffè, frutto del lavoro di squadra e della passione che pervade ogni aspetto dell’attività. Il cuore pulsante della compagnia è il team: una squadra unita da un forte spirito di collaborazione, dove ognuno contribuisce con dedizione e creatività. Questo spirito si riflette nella qualità dei prodotti, dal caffè ai raffinati dolci artigianali, e nell’atmosfera accogliente. Staccoli Caffè non è solo una caffetteria, ma un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano. Dalla pasticceria alla gelateria, fino al museo del cioccolato, ogni dettaglio è curato con attenzione. Paolo Staccoli ha concluso l’evento esprimendo gratitudine verso il suo staff: "Il vero segreto del nostro successo risiede nelle persone che ogni giorno, con passione e dedizione, rendono il nostro bar un luogo speciale".