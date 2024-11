Strada chiusa per la perdita di gas. Poi scoppia l’incendio alla Vertaglia

Prima la rottura di una condotta del gas. Poi, a poca distanza, un incendio. È stata una mattinata decisamente molto movimentata quella di ieri a Santarcangelo, nelle frazioni di San Martino dei mulini e Sant’Ermete, con due interventi d’emergenza dei vigili del fuoco compiuti a breve distanza l’uno dall’altro. Per fortuna in entrambi i casi non ci sono stati né feriti, né gravi conseguenze, ma certamente la paura è stata tanta per i residenti.

Il primo allarme è scattato attorno alle 10.30. Durante i lavori per la nuova pista ciclabile lungo la Traversale Marecchia, subito dopo il ponte, è stata danneggiata una condotta del gas di media pressione, che ha causato un’immediata dispersione di gas. Dalle 10.45 alle 11.45 circa, il tratto di strada compreso tra la strada di Gronda e via Savina – incluso il ponte sul Marecchia – è rimasto chiuso al traffico per consentire lo svolgimento operazioni di chiusura delle valvole, così da bloccare la diffusione del gas metano e impedirne la propagazione. La società Adrigas è intervenuta immediatamente con una squadra di tecnici per arginare la perdita, insieme ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia locale che si sono occupati della messa in sicurezza della zona. Per questioni di sicurezza è stato deciso di bloccare completamente il traffico per circa un’ora. Non sono mancati disagi per chi era in auto, anche perché a quell’ora la strada risulta essere particolarmente trafficata. Le operazioni di ripristino della condotta sono proseguite fino alle 14. A causa del guasto, sette abitazioni che si trovano nelle immediate vicinanze, sono rimaste temporaneamente senza fornitura. Già nel primo pomeriggio la situazione era tornata completamente alla normalità.

Un’ora dopo, attorno alle 11.30 un’altra segnalazione è giunta alla centrale operativa dei vigili del fuoco di Rimini, questa volta da Sant’Ermete. In questo caso si trattava di un principio di incendio divampato in un silos della ditta Vertaglia infissi sulla Marecchiese. Sul posto si è precipitata una squadra di vigili del fuoco, arrivati con un’autobotte e un’autoscala. E nel giro di poco tempo i pompieri sono riusciti a circoscrivere e a domare le fiamme, evitando così che il rogo potesse propagarsi ulteriormente, provocando danni ben più gravi.