Strada Sapinate chiusa per frana: "Territorio isolato, si intervenga"

Quella frana rischia di isolare una frazione e un territorio. Il vasto movimento franoso che il 18 ottobre ha colpito la strada provinciale ‘Sapinate’ che collega Perticara con le frazioni di Sapigno e Romagnano (in comune di Sant’Agata Feltria) e la E45, sta presentando un conto molto salato. La chiusura della strada al traffico disposta dalla Provincia di Rimini, in particolare dal km 0+400 lato Perticara al km 1+700 lato Romagnano, causa l’impossibilità dei mezzi di soccorso di raggiungere Sapigno e impedisce anche ai residenti di Perticara (e Novafeltria) il collegamento con la Valle del Savio. "Per molte persone che lavorano in zona è vitale non restare isolate" fanno sapere da Europa Verde, che in precedenza aveva già scritto al presidente della provincia di Rimini. In pratica la frana ha colpito il tratto subito dopo il Museo minerario Sulphur e si è estesa fino all’ex agriturismo La Trappola. Il tratto interessato ricade nel comune di Novafeltria. Il passaggio alternativo alla strada bloccata presenta anch’esso forti criticità: un’altra frana crea una strettoia precaria per eventuali mezzi di soccorso e spalaneve. Per tutti questi motivi, Europa Verde chiede "alla Provincia e agli enti preposti di attivarsi per un ripristino".