Sul Titano ora c’è tutta un’altra musica

C’è aria di novità nel panorama musicale sammarinese. È stato annunciato ieri che il vincitore del Tour music fest 2024, in questi giorni in scena a San Marino, avrà l’opportunità di partecipare alla prima semifinale di Una voce per San Marino, la competizione che sceglie il rappresentante della Repubblica per l’Eurovisione song contest 2025. Il nome del vincitore del Tour music fest sarà annunciato domani alle 18 sul palco dell’auditorium Little Tony.

L’iniziativa nasce da una collaborazione tra Media Evolution, San Marino Rtv, Tour Music Fest Hub e la segreteria di Stato per il turismo. L’obiettivo è offrire un’opportunità unica al miglior artista emergente selezionato dal Tour music fest, arricchendo il processo di selezione di Una voce per San Marino con il talento e la qualità scaturiti da cinque mesi di competizioni in 12 Paesi europei.

"Una voce per San Marino e Tour music fest sono eventi che stanno dando lustro al nostro Paese garantendo un’immagine positiva e un importante numero di arrivi – spiega il segretario di Stato per il turismo Federico Pedini Amati –. Essere padrini di una sinergia fra queste due realtà, entrambe sammarinesi ma ampiamente conosciute oltre confine, è un piacere".

Con questa sinergia si fortifica il rapporto tra la terra della libertà e il Tour music fest, confermando San Marino come il centro della musica emergente europea. Le finali europee del Tour music fest 2024, all’auditorium Little Tony, rappresentano l’apice di un viaggio che ha coinvolto oltre 29mila artisti da tutta Europa, selezionati in mesi di competizioni e audizioni. Il vincitore del Tour music fest non solo sarà il simbolo della musica emergente europea, ma avrà anche la possibilità di competere per rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest 2025, portando il proprio talento su uno dei palcoscenici più importanti al mondo.

"Con questa partnership siamo in grado di offrire un’opportunità unica a un’ artista emergente

che per noi rappresenta la musica del futuro – spiega Gianluca Musso, fondatore e direttore del Tour Music Fest –. Questa operazione lega ancora di più il brand del Tour music fest alla Repubblica di San Marino".