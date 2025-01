"Sul turismo non c’è tempo da perdere"

La notizia delle dimissioni di Alessandro Belluzzi, per intraprendere un nuovo incarico in Regione, come referente della segreteria dell’assessore regionale Roberta Frisoni, ha sorpreso tanti cattolichini e tanti operatori. Le associazioni di categoria ora chiedono subito un incontro a Palazzo Mancini con il nuovo assessore al Turismo ed alle Attività economiche Elisabetta Bartolucci.

Tanti i temi sul tavolo: "Non c’è tempo da perdere – dice Massimo Cavalieri, presidente dell’associazione albergatori – Dobbiamo costruire la nuova stagione 2025 e si deve partire subito dal decoro urbano e dai tanti cantieri presenti in città. A Pasqua dobbiamo essere pronti. Chiediamo poi idee chiare sulle manifestazioni e sugli eventi della prossima estate, con un calendario il prima possibile pronto, per poterlo comunicare ai nostri ospiti. Ci auguriamo il prima possibile di poter incontrare il nuovo assessore. I nostri migliori auguri di buon lavoro ad Alessandro Belluzzi".

Sulla stessa lunghezza altri colleghi: "C’è davvero molto da fare, anche perché arriviamo da una stagione piuttosto negativa – dice Giovanni Ruggeri, segretario Confartigianato – Va impostata la promozione, c’è il centro commerciale da risollevare, ci sono le strategie da concordare, c’è una città che va sostenuta in un momento di congiuntura economica poco favorevole. Ci auguriamo a breve di poter iniziare a lavorare con la nuova assessora. Perdiamo con Belluzzi una persona esperta, un grosso in bocca al lupo".

Altri operatori introducono il tema urbanistico: "Il turismo di Cattolica passa anche per una nuova pianificazione urbana – dice Giuseppe Barbieri, presidente Adac (associazione con oltre 200 associati tra hotel, ristoranti, negozi) – È necessario porre un freno all’emorragia di attività turistiche che si vogliono trasformare in appartamenti. Dobbiamo ragionare di nuove aree da destinare a verde e parcheggi trasformando strutture alberghiere chiuse in servizi pubblici per un tessuto urbano più moderno".

Infine Cna e tutto il tessuto artigianale: "Arriviamo da un Natale positivo come eventi e promozione e questo grazie al lavoro dell’assessore Belluzzi – dice Matteo Fabbri, segretario Cna Cattolica e San Giovanni – Ci auguriamo di incontrare presto Bartolucci".

Luca Pizzagalli