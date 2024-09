Suona la prima campanella, il saluto della sindaca: "La scuola insegna ad aprire la mente al mondo"

Il suono della prima campanella ha dato il via ieri mattina al nuovo anno scolastico per gli oltre 1900 alunni, alunne, studenti e studentesse tra i 6 e 18 anni di Cattolica tornati sui banchi dei vari istituti della città e nelle diverse scuole superiori nei Comuni limitrofi. A inaugurare il nuovo anno la Sindaca Franca Foronchi e l’Assessore alle politiche educative Federico Vaccarini che hanno cominciato dal plesso Filippini le visite tra i vari istituti della Regina. "Oggi, più che mai, in un mondo sempre più interconnesso in cui siamo e siete travolti da un’infinità di informazioni, la scuola può insegnarvi a esercitare senso critico, ad aprire la mente e può fornirvi gli strumenti per rendervi autonomi e liberi", il pensiero della Sindaca Foronchi e dell’Assessore Vaccarini.

Anche a San Giovanni la Sindaca Michela Bertuccioli, il Vice Nicola Sindaco Gabellini, l’Assessore alla cultura e politiche per la famiglia Federica Cioppi e i consiglieri Bartolini, Casali e Cinquilli si sono recati presso gli Istituti Scolastici marignanesi per condividere l’emozione del rientro a Scuola con tutto il personale scolastico, bambini e bambine, ragazzi e ragazze e le famiglie dei più piccoli. "Conosciamo bene – sottolinea l’Amministrazione Comunale marignanese _–’impegno ed il valore delle istituzioni scolastiche marignanesi e desideriamo rimarcare l’importante alleanza tra istituzioni nel contribuire ad educare ed accompagnare i giovani marignanesi nella loro crescita e realizzazione".