Superenalotto dove sono le vincite: una anche a Cattolica (Rimini)

Rimini, 17 febbraio 2023 – Superenalotto dei record: la vincita record sbanca anche a Cattolica (video), dove il misterioso “fortunato” ha centrato i numeri sulla schedina vincendo oltre 4 milioni di euro.

Tanta l’incredulità anche nella stessa tabaccheria di via Po 31, dove una vincita così non si era mai vista. L’Emilia Romagna si conferma così tra le regioni più fortunate con 13 vincite.

Non si sa ancora chi è il fortunato o la fortunata che giovedì ha acquistato una quota del sistema con un investimento da 5 euro e ieri sera si è aggiudicato una vincita da 4,1 milioni di euro nella maxi vincita da oltre 371 milioni in tutto il Paese.

La titolare della tabaccheria, Luana Biondi, conferma infatti che il vincitore non si è ancora presentato a riscuotere il premio. Ad ogni modo, a meno che non si tratti di un viaggiatore che ha voluto sfidare la sorte proprio quel giovedì, il vincitore non deve abitare lontano. “Il 90% sono tutti clienti”, conferma Luana.