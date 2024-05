Taglio del nastro per il lungomare fino a Portoverde

Apre il nuovo lungomare di Misano. L’ultimo tratto ha collegato la zona al cuore di Portoverde, completando un litorale che oggi si può percorrere e vivere tra percorsi ciclabili, pedonali, verde e fontane. L’intervento ha consentito di riqualificare anche l’area di sosta di via dei Gigli, con la realizzazione di un ‘parcheggio–giardino’ con oltre 100 posti auto. Un anno fa era stato realizzato il primo stralcio del progetto con un tratto di circa 700 metri, compreso tra via D’Azeglio e via Passeggiata dei Fiori. Ieri mattina all’apertura sono intervenuti il sindaco Fabrizio Piccioni, il responsabile dell’Ufficio tecnico e progettista dell’opera Alberto Gerini, il presidente della Portoverde Spa Lorenzo Spadini e la presidentessa del comitato Gabriella Corno.