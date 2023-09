Thomas e Giulia, coppia d’argento

È stata una festa. Con oltre 5mila tra atleti, tecnici, allenatori e famiglie che hanno animato la Romagna dal 5 al 10 settembre con i World sports games, i Giochi mondiali amatoriali promossi dalla Csit (la Confederazione internazionale dello sport amatoriale e dei lavoratori). Nel ballo il giovane Thomas Melini, di Montecopiolo, in coppia con la forlivese Giulia Lolli, ha vinto la medaglia d’argento nella competizione tenutasi venerdì all’Unieuro Arena di Forlì. Thomas, sette volte campione d’Italia nella disciplina del folk romagnolo, e Giulia, compagna di gara solo da qualche settimana, si sono aggiudicati il secondo posto, dietro agli altri romagnoli Giorgia Magalotti e Simone Maltoni. "Quasi primo", ha esultato Tommy (come lo chiamano tutti). Che fa grandi sacrifici per allenarsi, spostandosi a Rimini e a Forlì. "Servono pazienza, determinazione e ambizione per arrivare a questi risultati – racconta la madre Valentina, che fa la spola per accompagnarlo agli allenamenti e alle gare – La sua passione è così forte che non so dove trovi le energie per affrontare gli impegni ogni settimana: almeno tre o quattro allenamenti tra Rimini, allla scuola di ballo di Mirko e Sandra, e quella di Forlì di Fabio e Stefania". Thomas ha voluto dedicare la medaglia d’argento "a mio nonno Elio e a Pozzi... Lui sa".