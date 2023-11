Torna il "signor G": primo docufilm su Giorgio Gaber

Spettacolo da non perdere quello in cartellone domenica pomeriggio alle 17 al Teatro Astra: ’ Io, noi e Gaber’. Regia Riccado Milani, film documentario con Claudio Bisio, Francesco Centorame, Ombretta Colli, Ivano Fossati. In scena "un doppio ritratto di Giorgio Gaber, un viaggio attraverso la sua straordinaria carriera e la sua personalità affascinante". A vent’anni dalla scomparsa il primo docufilm ufficiale su Giorgio Gaber. Prodotto da Atomic con Rai Documentari e Istituto Luce è stato girato tra Milano e Viareggio, nei luoghi della vita di Giorgio Gaber, protagonista assoluto di una delle pagine più preziose dello spettacolo italiano, dalla musica leggera al teatro canzone.