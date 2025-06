Torna la Stage Academy di Passepartout. Porte del lavoro aperte a 30 giovani di talento

Da una parte la formazione accademica, dall’altra il fabbisogno delle aziende. Strade parallele destinate a incrociarsi. Con questa visione ritorna Stage Academy, edizione 2025. Un progetto che nasce dalla collaborazione di più attori: la segreteria di Stato al Lavoro, l’azienda Passepartout, l’Università di San Marino e gli Industriali. "L’obiettivo primario – spiega il direttore progettazione di Passepartout, Simone Casadei Valentini – è formare professionisti con competenze solide e realmente spendibili nel mondo del lavoro, creando figure altamente qualificate nel campo del software gestionale e della consulenza applicata". Trenta i posti a disposizione. Il percorso formativo prevede un impegno a tempo pieno, con un rimborso spese di 500 euro mensili per i primi tre mesi. Dal quarto mese in avanti 1.000 euro, per tutta la durata dello stage. Possono candidarsi i residenti a San Marino o nelle province di Rimini, Forlì-Cesena, Pesaro e Urbino, Ravenna, in possesso di specifici titoli di studio. Le domande di iscrizione devono essere presentate entro il 6 luglio. La partecipazione allo stage è subordinata al superamento di un esame di ammissione che si terrà tra il 7 e il 18 luglio. "I dati relativi alla disoccupazione sono incoraggianti – dice il segretario di Stato al Lavoro, Alessandro Bevitori – testimonianza di un sistema economico resiliente e dinamico. Importante il ruolo di aziende come Passepartout, capaci di generare opportunità e di trainare l’innovazione".