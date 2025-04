Tragico schianto in scooter in via Acquario. Restano gravi le condizioni del 15enne

Restano gravi le condizioni di salute del 15enne finito in coma dopo un tremendo incidente in scooter avvenuto sabato scorso in via Acquario a Rimini. Sottoposto ad un delicato intervento che pare essere andato a buon fine, il giovanissimo è ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena, con i medici che non hanno ancora sciolto la prognosi. Il minorenne è rimasto vittima di uno scontro con un’automobile mentre alle 23 circa di sabato si trovava a bordo del proprio scooter in via Acquario, zona Costellazioni a Rimini. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine (sul posto sono intervenuti sia gli agenti della municipale che della polizia di Stato), il giovane era senza casco. Stava uscendo da una stradina chiusa in sella al suo scooter Yamaha con targa sammarinese quando, per cause ancora oggetto di accertamento da parte delle forze dell’ordine, l’adolescente è entrato in collisione con un’auto.