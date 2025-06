Travolta da un pirata della strada, nessuna frenata. Muore nella via di casa una donna di 55 anni

Un urto violentissimo, da dietro, nessun segno di frenata e, soprattutto, nessuna traccia dell’investitore, un pirata. Incidente mortale ieri mattina verso le 9 in via Settembrini, a Riccione (nella foto). La vittima è Antonia Conti, 55 anni, illustratrice medico scientifica. Per ora non ci sarebbero testimoni oculari. Oltre ai sanitari, sul posto si sono precipitati sia gli agenti della polizia locale di Riccione che i carabinieri, che stanno indagando sull’accaduto cercando persone che potrebbero aver visto qualcosa. Il fatto che sull’asfalto non ci siano tracce di frenata lascia aperte tutte le ipotesi. La donna non è morta subito: prima di spirare è riuscita a trascinarsi verso il lato della strada, appoggiando il capo sul muretto di un giardino. Caccia aperta al pirata della strada.