Travolto da un tir in autostrada. Cattolica in lutto per ’Dado’

"Siamo senza parole: Dado era una persona cordiale, alla mano e generosa, ben voluta da tutti, un buonissimo amico per tanti". Non riescono a darsi pace gli amici e i conoscenti di Davide Cesarini, il 48enne di Cattolica che ha perso la vita in A14 l’altro pomeriggio attorno alle 18.30. La famiglia di Cesarini è molto conosciuta nella Regina. Anche Davide era una persona nota. Da molti anni lavorava per RivieraBanca come vice direttore della filiale di Padiglione, a Tavullia. Lascia una figlia di 16 anni. La dinamica della tragedia, costata la vita al 48enne, è al momento ancora al vaglio degli agenti della polizia autostradale di Forlì, intervenuti sul posto per svolgere i rilievi. Stando a quanto emerso, Cesarini si trovava piedi lungo l’autostrada, nel tratto compreso tra Riccione e Cattolica in direzione sud, quando improvvisamente - all’altezza dell’autodromo di Misano - è stato travolto da un tir. L’impatto è stato violentissimo e, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. Secondo quanto ricostruito, pochi minuti dell’impatto il 48enne avrebbe prima parcheggiato la sua auto (una Ds4) in una piazzola di sosta lungo l’autostrada. Una volta sceso dalla macchina, il avrebbe iniziato a camminare lungo la corsia d’emergenza. All’improvviso, lo schianto. L’uomo è stato travolto e ucciso da un camion che viaggiava in direzione sud. Agli agenti, il conducente del tir avrebbe detto di essersi trovato l’uomo in mezzo alla strada e di non essere riuscito a evitare in alcun modo l’impatto. Gli uomini della polizia stradale ieri sera hanno sentito alcuni testimoni. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa dagli inquirenti: la dinamica è ancora al vaglio.