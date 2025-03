Trovati con un chilo di marijuana in auto

Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri di Riccione dopo essere stati trovati in possesso di 1,2 chili di marijuana nascosti all’interno della loro auto. Il controllo è scattato in un parcheggio di un supermercato, dove i militari hanno fermato il veicolo per una verifica di routine. Durante l’ispezione, sono spuntati diversi pacchetti di cellophane sottovuoto, contenenti lo stupefacente. La scoperta ha portato i carabinieri ad approfondire con una perquisizione nell’hotel dove i due alloggiavano. Qui sono stati trovati altri elementi compromettenti: una piccola quantità di hashish, materiali per confezionare le dosi e una macchina per il sottovuoto. Il tribunale di Rimini ha convalidato l’arresto e imposto l’obbligo di dimora per uno dei fermati.

In un’operazione parallela, sempre i carabinieri di Riccione hanno fermato un albanese di 36 anni a Cattolica. L’uomo è stato sorpreso mentre cercava di cedere cocaina a un giovane e, nel tentativo di sfuggire ai militari, ne è nato un breve inseguimento. Una volta bloccato, è stato trovato in possesso di 38 grammi di cocaina già suddivisa in dosi e nascosta nelle parti intime. La perquisizione successiva nella stanza d’hotel dove alloggiava ha portato al sequestro di ulteriori 12 grammi di cocaina e 3mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.