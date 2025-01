Truffe in aumento con l’intelligenza artificiale

Pattugliamento, scorte, ma anche oltre 200 denunce raccolte per reati economici, truffe e crimini informatici. E’ stata intensa l’attività della Guardia di Rocca lo scorso anno. La sezione di Dogana ha svolto un ruolo fondamentale nel controllo del territorio e nella prevenzione di attività illecite. Effettuate 5.751 ore di pattugliamento, con l’identificazione di 6.074 persone. Cinque i cittadini stranieri sanzionati per il mancato rispetto delle normative sul trasporto di denaro e 7 cittadini italiani per violazioni legate al trasporto merci. Sequestrate 2 autovetture rubate, 6 targhe contraffatte e ritirati 61 documenti tra patenti e carte di circolazione. Ritrovate 2 auto rubate e restituite ai legittimi proprietari. Tre gli arresti per furto, violenza di genere e 8 ordini di allontanamento dal territorio a carico di 8 cittadini stranieri, di cui 2 italiani, tutti pluripregiudicati. Ampia anche l’attività giudiziaria svolta dagli agenti della Guardia di Rocca. Raccolte 217 denunce, con l’apertura di 161 procedimenti penali per reati economici, tributari, truffe e crimini informatici, violenza di genere e su animali di affezione, che hanno portato alla segnalazione della autorità giudiziaria di 105 persone e 13 soggetti giuridici. Nell’ambito dell’e-commerce sono state segnalate alla autorità giudiziaria 3 società di San Marino con la contestazione del reato di truffa. Gestiti anche 5 procedimenti legati a truffe in cripto-valuta, con un danno complessivo di circa 200.000 euro. In tutti i casi, i truffatori hanno utilizzato falsi documenti di reali piattaforme d’investimento, riproducendo e alterando i siti ad essi collegati. Le attività degli agenti sammarinesi sono tutt’ora in corso con le autorità estere, in particolare con Cipro, Bulgaria e Regno Unito. Decisamente importante l’indagine legata alla vendita di autovetture nella quale, con la collaborazione delle autorità tedesche, sono state individuate 5 persone che avevano creato un sito tedesco per il rilascio di false targhe temporanee con relativi documenti anch’essi falsi, per l’esportazione di autovetture provenienti dal mercato tedesco a San Marino. Nell’ambito delle attività di contrasto alla violenza sulle donne e di genere, sono state eseguite 7 segnalazioni con la richiesta di protezione in 4 casi. A preoccupare sono le nuove truffe che, con i sistemi legati alla intelligenza artificiale, sono di difficile individuazione da parte della vittima, come la telefonata del parente ricoverato o del finto agente di polizia. In un caso l’intelligenza artificiale è anche stata utilizzata per compiere la truffa nei falsi investimenti in cripto-valuta.