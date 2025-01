Tutti in coda per i nuovi lavori al ponte sul Marecchia: "Mezzora per fare un chilometro, è un’odissea"

Code su code. C’è chi ha impiegato ieri mezzora e anche di più per fare un chilometro. A Santarcangelo sta creando forti disagi alla viabilità il nuovo cantiere al ponte sul Marecchia. I lavori erano stati annunciati da tempo dal Comune, che aveva spiegato la necessità di istituire il senso unico alternato sul ponte per necessità del cantiere. L’intervento appena iniziato non riguarda la nuova pista ciclopedonale, i cui lavori stanno andando avanti. Il senso unico si è reso necessario per ultimare l’intervento di manutenzione straordinaria del ponte sul Marecchia, cominciato nel 2023: è in corso la sostituzione dei giunti della struttura. I lavori al ponte richiederanno circa un mese di tempo, e il senso unico alternato (regolato da movieri e semaforo) resterà in vigore tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 7 fino alle 18. Un mese di via crucis. Numerose le proteste di chi, anche ieri, si è ritrovato imbottigliato in fila, così come le segnalazioni alla polizia locale. I vigili hanno fatto più di un sopralluogo in questi giorni, negli orari di punta. "Continueremo a monitorare la situazione e cercare, per quanto possibile, di limitare i disagi", assicurano dal comando della polizia locale. I disagi alla viabilità sono evidenti in questi giorni, da quando è iniziato il cantiere, in particolare al mattino. Sarà così fino a metà febbraio. Il consiglio è di evitare – per chi può – di passare dal ponte, e scegliere percorsi alternativi.