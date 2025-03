"Tutto in mano ai privati"

Luminarie, fuochi artificiali, sicurezza durante gli eventi, la gestione dei social e la creazione dei contenuti. Tutto passerà da un bando pubblico. "Ovvero, tutto sarà esternalizzato" attacca Fabrizio Pullè, segretario delle civiche di centrodestra: "Ma perché? Si è messa una cifra monstre di più di un milione all’anno per due anni e mezzo per esternalizzare o appaltare ogni tipo di attività in capo all’assessorato". Per Pullè se tutto verrà esternalizzato ai privati, che fine farà il controllo pubblico? "Ad esempio 600mila euro per le luminarie in città. Tre ‘Natali’ a 200mila euro di luminarie e 60mila euro per i fuochi artificiali".