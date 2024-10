Un calcio al passato: entro l’anno i lavori all’ex area Ghigi

Nuovi spazi per il calcio, il nuoto e una nuova veste per il Flaminio così da accogliere le modifiche necessarie per disputare le partite di pallacanestro come da richiesta della Federazione italiana pallacanestro. Proseguono i cantieri per migliorare l’impiantistica sportiva cittadina. Entro la fine dell’anno inizieranno i lavori per il centro sportivo all’ex area Ghigi. Il progetto prevede il completamento delle opere in parte già eseguite. Una volta concluso metterà a disposizione 7 campi da calcio di cui quattro da 11 giocatori, sia in erba sia in sintetico, due da 7 e altrettanti da 5. Inoltre ci sarà un campo polivalente. Il progetto gode di 1,4 milioni di euro ottenuti dal Pnrr a fronte di un investimento complessivo di 5 milioni attraverso la procedura di partenariato pubblico-privato. Avanza anche il percorso per il nuovo stadio Romeo Neri: il consiglio comunale sarà chiamato ad approvare la dichiarazione del pubblico interesse. A Viserba proseguono i lavori della piscina. Nella zona di Miramare il campo da bocce è stato completato all’interno del parco Spina Verde. In parallelo, sono in fase di ultimazione i lavori del campo da calcio. La data di consegna dei lavori è prevista per il 17 ottobre. Procede anche il cantiere per il nuovo centro sportivo di Corpolò: un nuovo campo da calcio che sarà pronto per la fine di quest’anno.