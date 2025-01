Un Capodanno per sette palchi. E il 6 gennaio tocca a Orietta Berti

Bellaria Igea Marina si riconferma punto di riferimento per il divertimento. La notte di San Silvestro ha consacrato il successo del format del Capodanno diffuso che, da cinque anni, anima il cuore della città. Il viale pedonale Paolo Guidi ha accolto migliaia di persone, desiderose di celebrare l’arrivo del nuovo anno tra musica ed emozioni. "Una serata meravigliosa per aprire l’anno, proprio come desideravamo – dichiara il sindaco Filippo Giorgetti - La festa di piazza ha incarnato la serenità e la voglia di stare insieme. Iniziamo questo 2025 con i migliori auspici. Ringrazio il direttore artistico Andrea Prada e la fondazione Verdeblu per l’organizzazione impeccabile".

Sette palchi hanno offerto musica per tutti i gusti: dal folk di Moreno il Biondo, alla dance degli Space Invaders, fino ai successi dei Margò80. Emozionante anche lo show del violinista Pierpaolo Foti e lo spettacolo comico di Omar Fantini con I Poveri di Sodio. Per i più piccoli, in piazza Matteotti, c’è stato il cartoon and Cosplay party e le attrazioni del villaggio di Natale. "Dai bambini ai nonni, tutti erano in piazza – sottolinea il presidente di Verdeblu, Paolo Borghesi - Il format diffuso, nato nel 2019, cresce ogni anno". La rassegna invernale si chiuderà lunedì 6 gennaio dalle 15 con Orietta Berti, attesa ospite sul palco della stazione di Bellaria.

Aldo Di Tommaso