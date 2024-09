Un compleanno con cortei e musica

È sempre un giorno speciale il compleanno di San Marino. Che i suoi 1.724 anni li porta davvero molto bene. E ieri, li ha festeggiati in abiti religiosi e civili. Partendo al mattino e fino ai fuochi artificiali notturni, che hanno chiuso la festa del patrono. Al mattino la messa celebrata dal vescovo di San Marino-Montefeltro, Domenico Beneventi, nella Basilica del Santo, ha aperto le celebrazioni, insieme alla tradizionale processione, per le vie del centro. Fino al ‘Palio delle balestre grandi’ alla Cava dei Balestrieri, vinto da Raffaello Valentini, rappresentante del Castello di Acquaviva. In serata, la tombola e anche la musica, a Campo Bruno Reffi, con il concerto di Luca Barbarossa insieme alla Social Band. E per chiudere, come già detto, i fuochi artificiali, a illuminare il cielo sopra la Repubblica.